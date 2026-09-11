На Alibaba появился модифицированный GeForce RTX 5090 с 96 ГБ видеопамяти

На китайской платформе Alibaba была выставлена на продажу модифицированная видеокарта, представленная как версия Nvidia GeForce RTX 5090 с увеличенным объемом видеопамяти 96 ГБ, что в три раза превышает стандартные 32 ГБ RTX 5090.
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