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Десантники уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе Энергодара

Десантники уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе Энергодара

скриншот видео Десантники группировки "Днепр" продолжают успешно выполнять боевые задачи. Так, они уничтожили пункт управления беспилотниками вместе с расчетом ВСУ на правом берегу Днепра неподалеку от Энергодара.

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