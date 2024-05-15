Десантники уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе Энергодара

скриншот видео Десантники группировки "Днепр" продолжают успешно выполнять боевые задачи. Так, они уничтожили пункт управления беспилотниками вместе с расчетом ВСУ на правом берегу Днепра неподалеку от Энергодара.
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