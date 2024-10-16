Захарова заявила о задумке Запада сделать Молдавию частью Румынии

По задумке Запада Молдавия должна в итоге стать частью Румынии. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, ее слова передает ТАСС.
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