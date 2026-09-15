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Царьград

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Zavoz.pro испытала новый ДТК для ПКМ: выдержал 20 тысяч выстрелов

Zavoz.pro испытала новый ДТК для ПКМ: выдержал 20 тысяч выстрелов

Компания Zavoz.pro из Воронежа представила новый дульный тормоз-компенсатор для пулемета Калашникова, который выдержал испытания, насчитав более 20 тысяч выстрелов.

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