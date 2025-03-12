Праздник как Койта: Секу помог ЦСКА одолеть «Динамо» в московском дерби

По итогам весенних матчей Кубка России по футболу определились полуфиналисты «Пути регионов». Ими стали московские «Локомотив» и «Спартак», обыгравшие в гостях махачкалинское «Динамо» (2:1) и тольяттинский «Акрон» (3:2), соответственно, а также сотворившие главные сенсации грозненский «Ахмат» и екатеринбургский «Урал».