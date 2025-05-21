Европу предупредили о распространении последствий войны Израиля на континент

Долгосрочные последствия войны Израиля в секторе Газа распространятся на Европу и за ее пределы. Об этом предупредил бывший глава британской разведки GCHQ (Центр правительственной связи) сэр Джереми Флеминг, сообщает Sky News.
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