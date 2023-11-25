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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арина Аверина: «Мы с Диной в детстве мечтали стать фигуристками, но там, где мы родились, фигурное катание не развивалось, поэтому выбрали художественную гимнастику»

«Женское фигурное катание и художественная гимнастика очень близки. Это очень женственные виды спорта.

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