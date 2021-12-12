Санкции против Белоруссии уже дают первые результаты: поставки нефти в Германию по магистрали «Дружба» остановлены

Финансово-экономическое благосостояние любой страны зависит от грамотно настроенных торговых связей, чем дешевле будут сырьевые ресурсы, тем больше будет добавленная стоимость на продукцию в конце производственной цепочки.
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