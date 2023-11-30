Экс-футболист сборной РФ подал иск к МВД Кубани на 5 млн рублей после обвинения в сбыте наркотиков

Бугаев утверждает, что ролик с изъятием у него партии мефедрона — не что иное, как фальсификация.Бывший игрок сборной России по футболу Алексей Бугаев направил иск с требованием взыскать 5 млн рублей с ГУ МВД по Краснодарскому краю за публикацию видео с изъятием у него партии наркотика во время задержания.