Рецепт воздушного и хрустящего десерта без выпечки всего за 5 мин… Этот торт без выпечки готовиться очень быстро , и так вам понадобиться… всего 4 ингредиента 1)масло (не менее 85 %) 2)сгущенка; 3)жареный арахис; 4)шоколадные шарики.
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