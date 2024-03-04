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Рецепт воздушного и хрустящего десерта без выпечки всего за 5 мин…

Рецепт воздушного и хрустящего десерта без выпечки всего за 5 мин… Этот торт без выпечки  готовиться очень быстро , и так вам понадобиться… всего 4 ингредиента 1)масло (не менее 85 %) 2)сгущенка; 3)жареный арахис; 4)шоколадные шарики.

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