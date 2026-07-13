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Калужские новости

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Леопардовые слизни атаковали Калужскую область

Леопардовые слизни атаковали Калужскую область

Леопардовые слизни могут полностью уничтожить посадки, если не принять меры. Садоводы могут бороться с вредителями вручную, с помощью ловушек, химпрепаратов и естественных враговФилиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Калужской области сообщил о появлении в Калужской области сельскохозяйственного вредителя - леопардового слизня.

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