Леопардовые слизни атаковали Калужскую область

Леопардовые слизни могут полностью уничтожить посадки, если не принять меры. Садоводы могут бороться с вредителями вручную, с помощью ловушек, химпрепаратов и естественных враговФилиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Калужской области сообщил о появлении в Калужской области сельскохозяйственного вредителя - леопардового слизня.