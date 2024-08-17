Вокруг света: Роман с Кожевниковой, вынужденная свадьба с Кастеровой: Метания в личной жизни хоккеиста Евгения Малкина

В 2000-х хоккеисту Евгению Малкину пришлось столкнуться с тяжелым выбором. На одной чаше весов была его заветная мечта стать частью НХЛ и играть в команде «Питтсбург Пингвинз», а на другой — поддержка родного «Металлурга», который сделал из него профессионального хоккеиста.