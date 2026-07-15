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Трамп пригрозил Ирану новыми ударами и назвал условие для прекращения атак

Трамп пригрозил Ирану новыми ударами и назвал условие для прекращения атак

ВАШИНГТОН, 15 июля, ФедералПресс. Американский президент Дональд Трамп заявил о готовности продолжить военные действия против Исламской Республики, однако назвал единственное условие, при котором удары могут быть остановлены.

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