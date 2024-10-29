Выражение «На пенсии выспишься» - наглая ложь. На пенсии я буду вставать в 6 утра, кататься в автобусах и бесить всех.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Выражение «На пенсии выспишься» - наглая ложь. На пенсии я буду вставать в 6 утра, кататься в автобусах и бесить всех.