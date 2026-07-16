Столичные инженеры создали отечественное оборудование для сверхточной проверки кабеля

Компания «Моситлаб», входящая в группу компаний «Москабельмет», представила программно-аппаратный комплекс нового поколения для высокоточного контроля толщины изоляции и геометрии кабеля непосредственно в производственном потоке.
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