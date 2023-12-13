Суд в закрытом режиме удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ, которая потребовала передать Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество) принадлежавший украинским экстремистам холдинг предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК).
"Ъ": в РФ суд конфисковал у украинских экстремистов холдинг предприятий ВПК
Комментарии
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АндрейБорков
Тоже самое и в 2021 году, как и в 1940, могло быть и было. Войны же не было в тот момент. Сейчас она идет и идет в полный рост, по этому и сравнение с 1942 годом.
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9 час.
Дмитрий Бакланов
Войны и сейчас нет. Украинские гастеры работают в России, и их не преследует ни ФСБ ни СБУ. Торговля идет, мобилизационная экономика не включена.
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9 час.
АндрейБорков
Вот это то и бесит и удивляет.
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9 час.
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