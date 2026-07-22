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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава «Динамо» Ивлев о Тюкавине в «Зените»: «Тема закрыта. Константин – игрок «Динамо», в субботу он выйдет на поле»

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев высказался на тему возможного перехода  Константина Тюкавина в «Зенит».

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