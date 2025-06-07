Схватка нарциссов: психолог Шуров раскрыл, могут ли помириться Трамп и Маск

Между американским миллиардером, экс-главой департамента эффективности правительства (DOGE) Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом разгорелась словесная перепалка на фоне обсуждения бюджетного проекта страны.
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