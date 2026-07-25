Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В зоне СВО появился новейший детектор дронов

В зоне СВО появился новейший детектор дронов

В зоне СВО появился новейший модернезированный детектор дронов «Набат-3». У него расширен частотный диапазон и имеется функция видеоперехвата, уже начато применение российскими войсками в зоне конфликта и на приграничных территориях, рассказал РИА Новости официальный представитель компании-производителя GoDrone.

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