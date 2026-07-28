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Царьград

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Эксперт раскрыл уязвимость «Корзины» в Windows для личных файлов

Эксперт раскрыл уязвимость «Корзины» в Windows для личных файлов

Привычка отправлять документы в «Корзину» и забывать о них может обернуться катастрофой.Колумнист издания How-To Geek Сидни Батлер заявил, что стандартная «Корзина» в Windows является настоящей уязвимостью для конфиденциальности пользователей.

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