Эксперт раскрыл уязвимость «Корзины» в Windows для личных файлов

Привычка отправлять документы в «Корзину» и забывать о них может обернуться катастрофой.Колумнист издания How-To Geek Сидни Батлер заявил, что стандартная «Корзина» в Windows является настоящей уязвимостью для конфиденциальности пользователей.
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