Янченко: Киев не сможет противостоять баллистике РФ без разведданных США

Депутат Верховной рады Галина Янченко заявила, что прекращение передачи американских разведывательных данных может существенно осложнить защиту Украины от российских баллистических ракет.
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