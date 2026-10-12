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Аргументы и Факты

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Янченко: Киев не сможет противостоять баллистике РФ без разведданных США

Янченко: Киев не сможет противостоять баллистике РФ без разведданных США

Депутат Верховной рады Галина Янченко заявила, что прекращение передачи американских разведывательных данных может существенно осложнить защиту Украины от российских баллистических ракет.

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