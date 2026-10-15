Виновником причинения вреда назван чат-бот ChatGPT. О подаче иска сообщила генеральный прокурор штата Айова Бренна Берд, ее инициативу поддержали власти Канзаса, Небраски, Западной Вирджинии, Арканзаса, Аризоны, Айдахо и Монтаны.
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