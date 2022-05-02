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Зарема САЛИХОВА: Пока судьи не станут объяснять каждый свой матч, руководство РФС и РПЛ и дальше будут освистывать на всех стадионах страны

Зарема САЛИХОВА: Пока судьи не станут объяснять каждый свой матч, руководство РФС и РПЛ и дальше будут освистывать на всех стадионах страны

Вчера матч 27-го тура «Ахмат» - ЦСКА судил арбитр Мешков, который накануне получил изрядную долю критики за матч с участием «Спартака».

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