Травля врачей, поход в противогазах, мэр и композитор — 21 декабря в истории Карелии

Декабрь 1929 года, в Петрозаводске проходит суд над врачами: Михаилом Давыдовичем Иссерсоном, основоположником хирургической помощи в Карелии, и Василием Александровичем Барановым, ставшим впоследствии главным врачом Республиканской больницы.