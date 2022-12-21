Карелия.ньюс

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Травля врачей, поход в противогазах, мэр и композитор — 21 декабря в истории Карелии

Декабрь 1929 года, в Петрозаводске проходит суд над врачами: Михаилом Давыдовичем Иссерсоном, основоположником хирургической помощи в Карелии, и Василием Александровичем Барановым, ставшим впоследствии главным врачом Республиканской больницы.

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