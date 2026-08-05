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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мусаев о победе над «Ахматом» по пенальти: «Расстраивает концовка, надо эти матчи забирать в основное время. Но молодцы, что не раскисли»

Мурад Мусаев прокомментировал победу над « Ахматом » по пенальти в матче FONBET Кубка России. «Игру начинали немного не в полностью готовом составе.

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