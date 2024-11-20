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Получив разрешение от США на применение ATACMS по России, Зеленский может атаковать Крымский мост

Получив разрешение от США на применение ATACMS по России, Зеленский может атаковать Крымский мост

Украина очень хочет уничтожить Крымский мост. Особенно это желание возросло после того, как США одобрили использование ВСУ дальнобойных твердотопливных тактических баллистических ракет семейства ATACMS класса «земля – земля» для ударов по территории России.

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Комментарии
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Георгий Лазаренко
В Киеве по банковой шарахнуть и все мосты через Днепр!
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5 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ДАВНО ПОРА долбануть по банковой...А то разъездилась всякая МРАЗЬ...как на курорт...
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5 час.
ЗК
Захар Князев
С таким стеснительным видом от руководства скоро негде будет проводить красные линии !!!
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3 час.

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