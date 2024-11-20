Получив разрешение от США на применение ATACMS по России, Зеленский может атаковать Крымский мост

Украина очень хочет уничтожить Крымский мост. Особенно это желание возросло после того, как США одобрили использование ВСУ дальнобойных твердотопливных тактических баллистических ракет семейства ATACMS класса «земля – земля» для ударов по территории России.
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