REUTERS/HENRY NICHOLLS Президент США Дональд Трамп 19 октября заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не содействует завершению конфликта на Украине.
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