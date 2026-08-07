Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 580 подписчиков

Лантратова помогла вдове погибшего военного получить выплаты

Лантратова помогла вдове погибшего военного получить выплаты

Яна Лантратова, уполномоченная по правам человека, совместно с фондом «Защитники Отечества» помогла семье погибшего бойца Специальной военной операции из Ярославской области получить положенные социальные выплаты и компенсацию на погребение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии