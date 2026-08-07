Лантратова помогла вдове погибшего военного получить выплаты

Яна Лантратова, уполномоченная по правам человека, совместно с фондом «Защитники Отечества» помогла семье погибшего бойца Специальной военной операции из Ярославской области получить положенные социальные выплаты и компенсацию на погребение.
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