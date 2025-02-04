Автомобиль врезался в световую опору в Чунском округе. Двое человек получили травмы

ДТП произошло в Октябрьском районе Чунского округа вечером 3 февраля. Водитель ВАЗ 2106 нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, потерял бдительность и врезался в электроосветительную опору.
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