Мировое обозрение

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«Лаборатория Касперского» отказалась от участия в разработке смартфона «Аквариус» для российских военные и спецслужб

«Лаборатория Касперского» отказалась от участия в разработке смартфона «Аквариус» для российских военные и спецслужб

По сообщениям сетевых источников, компания «Лаборатория Касперского» вышла из проекта по разработке смартфона, предназначенного для российских военных и представителей спецслужб.

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