Индексация пенсий: новые правила и перспективы

С 1 июля 2024 года в России начинаются серьезные изменения в пенсионной системе. Основной целью этих реформ является укрепление долгосрочной финансовой стабильности пенсионной системы и обеспечение достойного уровня жизни будущих пенсионеров.
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