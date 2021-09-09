Покупка авто – выгодная инвестиция Приобретение автомобиля эксперты в сфере экономики и финансов во все времена считали самой выгодной инвестицией: с помощью транспортного средства можно намного быстрее справляться с повседневными вопросами и задачами, а кроме того, личный автотранспорт предоставляет возможность путешествовать в любое время года: кто-то выбирает путешествия самостоятельно, кто-то всей семьей, а кто-то – большой дружной компанией.