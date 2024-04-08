Собянин рассказал о применении технологии распознавания речи в здравоохранении

С помощью голосового ввода столичные медики заполнили более 400 тыс. протоколов Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал об использовании технологий искусственного интеллекта в столичной системе здравоохранения.
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