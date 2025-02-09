Президент Израиля опроверг совершение ЦАХАЛ военных преступлений в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не совершала военных преступлений во время операции в секторе Газа. Кроме того, в тюрьмах Израиля к палестинцам не применяются пытки, заявил президент Израиля Ицхак Герцог, ТАСС.
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