Президент РФ Владимир Путин назвал поддержку семей погибших военных общей задачей. Об этом он заявил 15 января в обращении к участникам форума ветеранов специальной военной операции (СВО) «Вместе победим».
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