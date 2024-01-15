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Путин назвал поддержку семей погибших военных общей задачей

Путин назвал поддержку семей погибших военных общей задачей

Президент РФ Владимир Путин назвал поддержку семей погибших военных общей задачей. Об этом он заявил 15 января в обращении к участникам форума ветеранов специальной военной операции (СВО) «Вместе победим».

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