Условие «Газпрома»: дополнительный газ Европа через Украину не получит

Сергей Маржецкий Источник Удивительные дела нынче происходят в Европе. Если год назад СПГ там продавался за сущие копейки, а будущее магистральных газопроводов казалось весьма туманным перед натиском «топлива будущего», то теперь все изменилось кардинальным образом.
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