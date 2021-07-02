Условие «Газпрома»: дополнительный газ Европа через Украину не получит

Сергей Маржецкий Источник Удивительные дела нынче происходят в Европе. Если год назад СПГ там продавался за сущие копейки, а будущее магистральных газопроводов казалось весьма туманным перед натиском «топлива будущего», то теперь все изменилось кардинальным образом.