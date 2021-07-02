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Условие «Газпрома»: дополнительный газ Европа через Украину не получит

Условие «Газпрома»: дополнительный газ Европа через Украину не получит

Сергей Маржецкий Источник Удивительные дела нынче происходят в Европе. Если год назад СПГ там продавался за сущие копейки, а будущее магистральных газопроводов казалось весьма туманным перед натиском «топлива будущего», то теперь все изменилось кардинальным образом.

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Ратник Ратник
Хоть что-то приятное в нашей сегодняшней жизни. И, если не смотреть на беспредел нашей колониальной администрации внутри страны, а только на международные аспекты, то иногда даже опять хочегся гордиться тем. что ты РУССКИЙ...
Tatyana Fedotova
Иногда, да. Это когда богатеям так выгодно. Просто совпало, что и богатеям , и стране. А вдруг ветер переменится? Переобуются как всегда. Ради прибыли они ничего и никого не пожалеют. Капиталисты-прихватизаторы. Одно слово богатая нечесть.
Natalija Osminina
Это да. Одна радость - ветер не переменится.
АНГЕЛ АНГЕЛ
ЕС молодцы, такие же еб..ри теоретики, как и политики с чиновниками в России... Сами сук пилили на котором сидели... Но может теперь поймут что старшему брату, который их СПГ готов был завалить спасибо скажут.... Привет США и зеленым пусть говорят... Да и шавкам в ЕС давно пора понять что их проблемы ни кто за них решать не будет... Болгары кусайте локоть сколько могли бы заработать на своем хабе при южном потоке... Так что просите ЕС что бы вам дали бабло для строительства нитки газа пока Газпром по предоплате и с готовыми подписанными документами приползет на окорочках и будет умолять Путина на новое строительство, но теперь за бабки ЕС... Сначала деньги потом строительство...
Юрий Викторович Рыбаков
1 - очень верно поступает Газпром 2 - когда есть дифецит его нужно только поддерживать и использовать все возможности для заработка 3 - не включать русскую человечность - пусть европейцы скавчат , им всем было пох на проблемы Газпрома 4 - всем в европе хорошего настроения ...
Юрий Николаев
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!! И если эта информация соответствует действительности, ТО ПОЗДРАВЛЯЮ ТЕБЯ ГЕЙРОПА!!! Грызи локти и не мёрзни!!! И если наше высшее руководство начало бы вот так с ними разговаривать_____ Давно мир бы наступил между нами!
Альбина Колесникова
Не плохо правильно Газпром решает свои задачи хватит идти на поводу Европы.
Михаил Беленков
Всё правильно, только не понятно, кто принял решение подписать контракт с Украиной.
Виктор Томилин
Никто не принял решение, у России обязательства перед Европой на поставки газа в определенных объемах. Северный поток - 2 был не готов, противники сделали все возможное, чтобы к окончанию контракта с Украиной на начало 2020 года газ оттуда не пошел мимо Украины. Другого пути в Европу, как через Украину,у России на тот момент не было, сейчас есть. Первая ветка газопровода запущена, через 2 - 3 месяца закончат и вторую.
Михаил Солдатов
Бальзам нА душу...И европейцам нервишки трепем, и хохлы обзавидуются. Вряд ли спрос на газ в Азии снизится, значит, америкОсы, Катар и страны персидского залива будут поставлять туда свой СПГ из-за высоких цен и более удобной логистики и в дальнейшем. А Европа вынуждена будет идти на все условия Газпрома и думать о том, чтобы не попасть в подобную ситуацию в будущем, и СП-2 покажется им манной небесной. В любом случае Украинский транзит будет работать только на условиях России или не будет работать совсем, Газпром может себе это позволить, ситуация нам благоволит. Бог с нами.
rar
Газ через Украину - это уже выстрел не в ногу России, а в голову...Это уже не только не уважать себя, а встать на путь необъяснимых действий России пересечения вражескими кораблями её Государственной границы. С экрана ТВ это звучало так: нарушителей отпихивали, отпихиваем, и будем отпихивать за терводы России. Но не дай Бог, что бы пострадал хоть один вражеский корабль нарушитель. Эталон российской гуманности...Дорогая Россия!!! "Шутить надо для того. чтобы совершать СЕРЬЁЗНЫЕ ДЕЛА". (Аристотель).
Максим
Наконец-таки здоровый принцип "сено к лошади не ходит" хоть где-то возобладал!
Катя
👍

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