Сам себе мастерДом/ДачаЗадекорировала хрущевку так, что никто не верит, что это хрущёвка Мой самый любимый уголок в гостиной(она же наша с мужем спальня). В этот диван влюбляются все, кто впервые его видит.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОльга ШухаеваКвартира в целом вообще не понятна.... даны какие-то куски, близко сфотографированные, из которых невозможно вынести полное представление о квартире. Статья называется - "Задекорировала хрущевку так, что никто не верит, что это хрущёвка". ГДЕ ЭТО ВИДНО? А открытые полки - это всегда - во-первых пыль, во-вторых видимость хаоса. Ни кухни, ни коридор абсолютно не видны. Статья ни о чём.Комментировать
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