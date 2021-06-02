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Задекорировала хрущевку так, что никто не верит, что это хрущёвка

Задекорировала хрущевку так, что никто не верит, что это хрущёвка

Мой самый любимый уголок в гостиной(она же наша с мужем спальня). В этот диван влюбляются все, кто впервые его видит.

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Ольга Шухаева
Квартира в целом вообще не понятна.... даны какие-то куски, близко сфотографированные, из которых невозможно вынести полное представление о квартире. Статья называется - "Задекорировала хрущевку так, что никто не верит, что это хрущёвка". ГДЕ ЭТО ВИДНО? А открытые полки - это всегда - во-первых пыль, во-вторых видимость хаоса. Ни кухни, ни коридор абсолютно не видны. Статья ни о чём.

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