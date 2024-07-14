Захарова: покушения на президентов — традиция внутриполитической жизни США

Посягательство на жизнь президентов в США является традицией внутриполитической жизни страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа в Пенсильвании.
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