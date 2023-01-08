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Йохауг не исключила участие в ЧМ-2025: «Все спрашивают об этом, но у меня нет ответов. Ни одна дверь не закрыта, но и не открыта»

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг не исключила участия в чемпионате мира-2025, который пройдет в норвежском Тронхейме.

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