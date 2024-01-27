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Парламентская газета

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Международный день защиты персональных данных отмечается 28 января

Международный день защиты персональных данных отмечается 28 января

С 2007 года ежегодно 28 января отмечается Международный день защиты персональных данных. Этот праздничный день был учрежден 26 апреля 2006 года решением комитета министров Совета Европы в качестве напоминания пользователям интернета о необходимости соблюдать правила поведения в Сети, которые помогут обеспечить безопасность виртуальной и реальной жизни.

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