Международный день защиты персональных данных отмечается 28 января

С 2007 года ежегодно 28 января отмечается Международный день защиты персональных данных. Этот праздничный день был учрежден 26 апреля 2006 года решением комитета министров Совета Европы в качестве напоминания пользователям интернета о необходимости соблюдать правила поведения в Сети, которые помогут обеспечить безопасность виртуальной и реальной жизни.