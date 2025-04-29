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Счетная палата заявила об ухудшении качества воды на Дальнем Востоке

Счетная палата заявила об ухудшении качества воды на Дальнем Востоке

Счётная палата (СП) совместно с контрольно-счётными органами Приморского и Хабаровского краёв провела аудит охраны водных ресурсов Дальнего Востока, выявив ухудшение санитарных показателей воды и рост числа гидротехнических сооружений с низким уровнем безопасности .

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