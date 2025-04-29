Счетная палата заявила об ухудшении качества воды на Дальнем Востоке

Счётная палата (СП) совместно с контрольно-счётными органами Приморского и Хабаровского краёв провела аудит охраны водных ресурсов Дальнего Востока, выявив ухудшение санитарных показателей воды и рост числа гидротехнических сооружений с низким уровнем безопасности .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии