Экстремальная жара в Испании привела к гибели 5 232 человек этим летом

Число жертв жары в Испании достигло рекордных 5 232 в этом году. Особенно пострадали люди старше 65 лет.
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