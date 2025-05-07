Сотрудники ´Бобруйскагромаша´ поздравили с наступающим Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны.

В преддверии Дня Великой Победы предприятия Министерства промышленности Беларуси активно участвуют в сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне, отдавая дань уважения героям и жертвам той страшной войны.
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