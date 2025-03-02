Эра украинских шизофреников

ВераВерная "Если большинство украинских граждан ещё можно вернуть в объективную реальность..." - и кто ж это у нас такой оптимистичный автор подобных высказываний? Аааа, понятно, Анатоль Урсида, ну этим всё сказано(((

ВТ Вячеслав Тарасов Не прозреют, у них ОС так настроена. Они всегда, в т.ч. и в советское время, были такими.