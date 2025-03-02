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Эра украинских шизофреников

Эра украинских шизофреников

Тот «антикриз» и аутотренинг, что можно сейчас наблюдать в украинских пабликах и телеэфирах, вне всякого сомнения, станет предметом изучения не для одной сотни психиатров.

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Комментарии
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ВераВерная
&quot;Если большинство украинских граждан ещё можно вернуть в объективную реальность...&quot; - и кто ж это у нас такой оптимистичный автор подобных высказываний? Аааа, понятно, Анатоль Урсида, ну этим всё сказано(((
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17 час.
ВТ
Вячеслав Тарасов
Не прозреют, у них ОС так настроена. Они всегда, в т.ч. и в советское время, были такими.
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17 час.
владимир рябченко
Янычары - это славянские дети попавшие в обработку в очень детском возрасте... Коломойский давно в Хайфе озвучил обработку  системы образования в УА ... Результат з окном...
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14 час.
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