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Слух о рассылке повесток студентам МИЭТа с долгами по учебе опровергли

Слух о рассылке повесток студентам МИЭТа с долгами по учебе опровергли

В МИЭТе студентам с академическими задолженностями с прошлого семестра якобы разослали повестки. Судя по появившимся вбросам, отсрочки лишили именно тех, кто не закрыл долги по учебе.

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