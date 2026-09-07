Слух о рассылке повесток студентам МИЭТа с долгами по учебе опровергли

В МИЭТе студентам с академическими задолженностями с прошлого семестра якобы разослали повестки. Судя по появившимся вбросам, отсрочки лишили именно тех, кто не закрыл долги по учебе.
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