Новый трейлер Planet Coaster 2 демонстрирует аквапарки, американские горки и много...

Новый трейлер Planet Coaster 2 демонстрирует аквапарки, американские горки и многое другоеFrontier Developments зарекомендовала себя как ведущая студия, создающая высококачественные симуляторы управления, и в начале этого месяца она анонсировала еще одну такую игру в виде Planet Coaster 2, которая должна выйти в конце этого года.