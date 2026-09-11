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Zero Hedge

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Rate-Hike Odds Soar Despite Lowest Core Consumer Price Inflation Since 2021

Rate-Hike Odds Soar Despite Lowest Core Consumer Price Inflation Since 2021

Rate-Hike Odds Soar Despite Lowest Core Consumer Price Inflation Since 2021 Following fuel-driven jump in Producer Prices, consensus was for a concomitant jump MoM in Consumer prices this morning, after last month's decline as energy prices have rebounded (though we warned that amid all the interventionist-y chatter, nothing would surprise us less than 'cool' print to offset the PPI scare).

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