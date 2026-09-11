Rate-Hike Odds Soar Despite Lowest Core Consumer Price Inflation Since 2021 Following fuel-driven jump in Producer Prices, consensus was for a concomitant jump MoM in Consumer prices this morning, after last month's decline as energy prices have rebounded (though we warned that amid all the interventionist-y chatter, nothing would surprise us less than 'cool' print to offset the PPI scare).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым