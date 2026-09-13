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Вторая лига А. «Калуга» — «Динамо-Владивосток». Прямая трансляция матча: смотреть онлайн

В воскресенье, 13 сентября, «Калуга» примет «Динамо-Владивосток» в матче 9-го тура первого этапа Второй лиги А, группа «Золото».

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