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Талибы не примут участия в организуемой генсеком ООН встрече по Афганистану

Талибы не примут участия в организуемой генсеком ООН встрече по Афганистану

Министерство иностранных дел контролирующего Афганистан движения "Талибан" заявило, что не примет участия в запланированной на воскресенье под председательством генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша встрече в столице Катара - Дохе.

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