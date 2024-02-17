Талибы не примут участия в организуемой генсеком ООН встрече по Афганистану

Министерство иностранных дел контролирующего Афганистан движения "Талибан" заявило, что не примет участия в запланированной на воскресенье под председательством генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша встрече в столице Катара - Дохе.
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