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Царьград

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Экс-министра связи подозревали в мошенничестве давно, но не трогали: У Никифорова был "иммунитет" - источники

Экс-министра связи подозревали в мошенничестве давно, но не трогали: У Никифорова был "иммунитет" - источники

Источники считают, что у Николая Никифорова был некий "иммунитет": экс-министра связи России подозревали в мошенничестве давно, но не трогали.

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